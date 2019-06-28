尋雀遇騙徒呃錢　陳庭欣喊濕男友膊頭

前港姐冠軍陳庭欣飼養的鸚鵡Shabushabu早前走失，慶幸經過連日「尋雀」後最終大團圓，她笑指男友Benny雖然出力不算最多，但多得對方晚晚借出膊頭讓她喊餐飽。



圈中出名「雀奴」的陳庭欣，家中飼養了三隻鸚鵡，其中「Shabushabu」早前走失，她隨即透過社交網呼籲尋雀，一呼百應後順利人雀重逢。她最近接受專訪時講起「尋雀記」，仍忍不住爆喊：「佢喺城大走失，當時已經有少少崩潰，透過所有群組、發動大家幫手去搵，有十幾人一齊搵佢，聽到佢把聲喺樹度唔郁，最後搵咗愛護動物協會、消防幫手，但最後都飛走咗。」



搵埋動物傳心師幫手



經過四日三夜、由天光找到天黑的尋雀之旅，陳庭欣百般滋味在心頭：「當時好擔心、憂慮又好無奈，但好多雀友、朋友甚至唔識嘅派報紙叔叔都幫我搵緊，所以都要支撐住！後來朋友搵咗動物傳心師，話Shabushabu好驚，當時好擔心，一靜落嚟諗起佢，真係茶飯不思。期間我又收到好多電話話搵到佢，有啲係想呃錢，真係好傷心，日日諗會搵唔番。」去到第四日，當接到電話指已尋獲愛雀，她坦言未敢鬆一口氣：「當時問清楚詳情，又影埋相畀我，但喺途中心情都未敢放鬆，因為緊張咗太多日，去到見Shabushabu喺人哋雪櫃上面，見到佢即刻攬住佢！我又喊，我爸爸又喊。」



「尋雀記」中，陳庭欣有男友Benny陪伴左右，問到可有因而增進感情？她說：「佢要返工，如果同雀友比較佢唔算出最多力，但係晚晚借個膊頭畀我喊，喊到攰快啲瞓，再起身搵過。」



場地：花木日本料理（尖沙咀）

化妝及髮型：Jennifer Lau@Fer,s Dream Beauty