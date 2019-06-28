同媽咪約會　金鐘國晒合照：我嘅女人

韓國人氣綜藝節目《Running Man》的43歲主持金鐘國去年起與母親亮相節目《我家的熊孩子》，公開他的獨居生活，其母就與其他父母在直播室觀看兒子平時的日常生活，並分享她對兒子日常生活的意見。一向出名錫媽媽的金鐘國昨日就上載與母親的「拍拖照」，相中他攬住母親背對鏡頭，金鐘國留言道：「我的女人，#背影是美女，#約會，#裝作感情好好，#RagDay，#現在去做運動吧。」不少網民都大讚金鐘國是孝順仔，會陪母親去街。



而因為有腰患而努力做運動的金鐘國，昨晚就上載做運動的短片，他指自己一直因為腰痛而不能做深蹲，但就靠片中的機器做到深蹲的動作，他表示收過不少有關問題，所以特別拍片教大家做運動：「腰痛的各位請不要勉強做高重量的運動，以我的經驗，低重量運動也可以充分達到效果，我從前即使很痛，也做了過分高重量的運動，真的十分後悔，最後導致椎間盤破裂。」



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