【好高難度啫】原來蜘蛛俠係咁樣飲咖啡

漫威（Marvel）超級英雄大片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）今日正式於中港等地率先公映。



《蜘》導演Jon Watts昨日於社交網站Instagram（Ig）公開拍攝花絮照，照片中「蜘蛛仔」Tom Holland於拍攝現場飲咖啡，為了爭取拍攝時間，Tom竟然連戲服都唔除，用一條長飲筒伸入隻眼度飲咖啡，夠晒pro之餘亦飲得好辛苦！而影片日前就在加州舉行全球首映禮。除了「蜘蛛仔」之外，女主角Zendaya、森姆積遜（Samuel L. Jackson）以及瑪莉莎湯美（Marisa Tomei）等都有出席，其中Tom緋聞女友Zendaya更罕有地以超級大露背小鳳仙裝現身，搶晒鏡頭！



另方面，有指《蜘》內地片長127分鐘比原版本少了兩分鐘，據戲院商解釋指是因為片尾字幕加速才比原版短。



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