難忘舊情　謝賢喚甄珍：還愛着妳在等妳回來

謝賢與甄珍離婚後，一別就是四十五年，再見面，沒有怨沒有恨，只有珍惜，最近甄珍推出自傳，謝賢專程飛到台灣為前妻宣傳，接受訪問時，風流不覊的四哥不改口花花性格，運用天生的撩妹技術，氹得甄珍笑哈哈，早前重逢時謝賢第一句就是問甄珍：「你有沒有愛過我？」今次換甄珍問回謝賢：「那你有愛我嗎？」謝賢即時回應：「我現在愛着妳，我現在沒有女朋友呀！我等着你回來」甄珍聽罷非常感動，表示會好好珍惜謝賢對她的好。甄珍因為忙着宣傳自傳，而搞到胃出血，謝賢繼續發揮幽默本色，笑言見到他就會好了，他就是她的藥，再度氹得甄珍哈哈大笑。



半夜上山頂哭



謝賢回想起45年前甄珍離開他的時候，他感到無比傷痛，一個半夜上香港山頂，每一個晚上都上去哭，他又慨嘆家人都四散各地，8兄弟姊姊只有他留在香港，而至今次未見過謝婷婷的女兒，他直言對家人關係比較疏離：「因為我兒子和女兒長大之後，有他們自己的生活，我比較不會加入他們的家庭生活，比較少接觸，而且孫子們也不常到香港來，見面比較難。」甄珍就關心謝賢會不會很孤獨，他坦言不會，他喜歡一個人想做甚麼就做甚麼，所以沒有女朋友，沒事就在家裏玩電腦或煮煮菜。甄珍聽到謝賢會煮菜，笑言對方以前甚麼都不會，謝賢見機不可失，繼續發揮撩妹本色問甄珍：「你要不要來我家，我做給妳吃！」再度氹得甄珍關懷大笑，謝賢還叫甄珍多點看他，再不看他就要「拜拜」了。果然，82歲的謝賢寶刀仍未老。



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