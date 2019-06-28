真漢子！「簽名黨」爭簽名蜘蛛仔「英雄救美」

漫威（Marvel）超級英雄電影《蜘蛛俠：決戰千里》(Spider-Man：Far From Home)今日於中港等率先公映。近日忙於四出宣傳的「蜘蛛仔」Tom Holland，日前飛抵紐約上清談節目《The Late Show with Stephen Colbert》宣傳，Tom抵達電視台時，場外已有唔少粉絲到來等候，向來有求必應的Tom為粉絲逐一簽名，期間懷疑有「簽名黨」混入粉絲群中，為求簽名不停推撞粉絲並且企圖搶走Tom的簽名放上網炒賣，搞到向來斯斯文文的Tom都睇唔過眼發火大鬧「簽名黨」上演一幕「英雄救美」！



有女fans全程拍下，她表示當時被近30名男子推撞到圍欄，影片中聽到Tom警告「簽名黨」：「如果你哋再推撞呢位女子，我會將你哋想要嘅嘢丟晒落地！」之後懷疑是該女fans說：「各位，我就快要驚恐症發作！」Tom即開口安慰fans說：「唔緊要，唔緊要。我幫你，我幫你。」片段曝光後，有好多網民都不恥「簽名黨」的行為，並猛讚Tom係暖男。條片迅速在網上瘋傳，至今點撃已達300萬，唔少網民都大讚Tom係真英雄！

