宋仲基公司告網民造謠　律師借喬妹抽水捱轟

合作神劇《太陽的後裔》譜出姊弟戀的韓星宋仲基與宋慧喬，前年10月底舉行世紀婚禮，至今年初屢傳婚變，雖極力否認，但昨日「雙宋」各自發聲明宣布協議離婚，震驚全城。雖然喬妹在聲明中透露未能克服性格差異致婚變，但網上依然出現大量二人婚變原因的揣測，當中包括指宋仲基婚後多次出軌，又指其同門師弟朴寶劍與喬妹合作韓劇《男朋友》後，介入二人婚姻。



宋仲基與朴寶劍的事務所昨日已發聲明指雙宋離婚，對於網上傳言牽扯到朴寶劍大表震怒，將採取強硬法律行動，今日事務所再發聲明，針對發布旗下藝人的惡意留言及虛假傳言，將展開法律行動並控告相關網民損毀名譽。



而韓國律師姜勇碩昨日在個人YouTube頻道上傳短片，談論及整理與雙宋離婚有關的小道消息，姜勇碩指喬妹曾交往的對象，大家應該也知道，而MBC前勞組委員長金世毅更指喬妹在電視劇中合作的男星也交往過，姜勇碩更即場展示曾與喬妹合作過的男星合成圖，當中包括Rain、李炳憲、玄彬及宋仲基等，在場的金容浩記者即表示：「漏咗姜棟元，我喺香港酒店泳池見過。」事後姜勇碩被網民鬧爆借喬妹婚變一事抽水。

