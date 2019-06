女神朱千雪今日31歲生日,一眾好友為她慶祝生日,有張嘉兒、岑杏賢、蔣家旻及湯洛雯,女神日日忙着攻讀法律博士學位,自然冇時間拍拖,所以好友都好識做為千雪準備咗蛋糕同花,仲輸流送Birthday kiss,忙住拍《法證先鋒4》嘅湯洛雯都抽空出席,認真夠好姊妹喇!千雪喺ig用英文寫道:「Every year, my friends spoil me by giving me their time, love and attention. Thank you!」



