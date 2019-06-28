孖黃浩然赴台補拍　湯洛雯自嘲變脹搵商機

無綫劇集《法證先鋒IV》因黃心穎發生「安心事件」被飛劇集需要重拍，演員黃浩然、湯洛雯、鮑起靜早上起程到台灣重拍外景。黃浩然與湯洛雯要在台灣最少逗留五、六日進行拍攝，而鮑起靜則專程到台灣一天重拍一場戲，鮑起靜被問到可有被刪減戲份？她說：「冇，我本身都係得一場戲，拍完呢場戲之後就去倫敦探孫。」



黃浩然與湯洛雯到台灣拍攝偶遇場景，令兩人感情大增的戲份，但大熱天要穿冬天衫大褸拍攝，相信絕對不浪漫。湯洛雯被問到拍外景有甚麼準備？她笑說：「佢哋叫我最緊要撳定錢，準備請大家食飯喎。」黃浩然則希望天氣好，因台灣近期頻頻落雨，若落雨影響拍攝可能要多留一兩天拍攝。問到戲份可有刪減？他說：「都有少少，因為小青姐（梅小青）睇完片之後都覺得可以精益求精，所以都縮短咗少少。」



臨危受命頂替黃心穎重拍角色的



湯洛雯被監製要求減十磅，但劇集開工後仍保持圓潤，她笑說：「唔係呀，冇肥到，一直都係咁，不過拍完套劇真係要pick up番健康生活習慣，做多啲運動，呢個月真係冇時間。」問到湯洛雯未能成功減磅出了甚麼問題？黃浩然抵死笑說：「一碗靚湯係唔需要撇油嘅。」湯洛雯亦玩得笑說：「其實我係將自己嘅身材推到高峰，睇吓有冇啲商業機構可以合作，哈哈。」連鮑起靜亦加把嘴笑說：「我剛剛學識一句普通話好好笑，你長得太焦急了。」





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