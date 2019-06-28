首個預告曝光　茉莉公主化身成神探俏嬌娃

由《吸血新世紀》（Twilight）系列女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、《阿拉丁》（Aladdin）上位女星「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）及新人Ella Balinska合演的新版《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）首輯預告片公開。



三位「俏嬌娃」在預告中以不同形象示人。預告一開始姬絲汀就戴上金色假髮及粉紅珠片裙打扮性感色誘一名亞裔男子。最後更施展「鉸剪腳」殺敵！此外，她們亦以騎師及懷舊冬菇頭掩飾身份。同片還有兼任導演的女星Elizabeth Banks及「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）。影片將於今年11月15日上映。



《神》原版是70年代著名美劇《星辰女探俏嬌娃》，當年捧紅片中女星花拉科茜（Farrah Fawcett）及積琪蓮史密夫（Jaclyn Smith）。2000年重拍成電影版並由金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）及華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）飾演三位「俏嬌娃」，影片大收。三年後再拍續集《神探俏嬌娃2：指環密令》（Charlie's Angels: Full Throttle），並找來女星狄美摩亞（Demi Moore）飾演奸角。而新版預告亦有向首集電影致敬，個衣櫃掛住金美倫等在電影中着過的戲服。

