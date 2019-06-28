山下智久深夜醫院探喜多川　繼任人呼之欲出

87歲日本尊尼事務所的創辦人兼社長Johnny喜多川，於本月18日在涉谷寓所暈倒入院，他入院後更多次傳出命危的消息。



期間，尊尼事務所藝人紛紛趕到醫院探望，包括瀧澤秀明、中居正廣、東山紀之、岡田准一、KAT-TUN、TOKIO等，有些更到醫院兩三次。新一期雜誌《Friday》更拍到山下智久、生田斗真分別深夜到醫院探望喜多川，由於旗下藝人都湧到醫院探病，令醫院的停車場迫爆。報道指，喜多川入院後有脈搏及呼吸，目前沒有生命危險，但仍未有意識陷入昏迷狀態，對話亦有困難。而事務所至今未向外交代喜多川的病況。



由於喜多川的健康仍處於不穩，事務所已安排接替人選，外傳瀧澤秀明有望接任，但他只會擔任子公司Johnnys' Island社長，據稱喜多川的外甥女即現任副社長藤島Julie會接手。而與喜多川深厚感情的東山紀之與近藤真彥有望加入管理層。另有指與前SMAP成員香取慎吾、稻垣吾郎及草彅剛脫離尊尼的前經理人飯島三智本來是繼任人選，但因與尊尼關係差，成數不高。

