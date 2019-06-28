同牧師有親熱戲？關寶慧滾水淥心口留疤

藝人關寶慧與杜小喬聯同林以諾牧師及音樂劇導演陳恩碩今日擔任電台嘉賓，宣傳音樂劇《我們的青春日誌》，關寶慧透露在劇中飾演一個很嚴格的校長，而林以諾牧師演其前度，問到兩人有否親熱場面？她笑言：「呢啲交畀後生，我個角色係講我六十幾歲，而且我怕我會嘔，唔關牧師事，係我對唔住自己。」林以諾自言跟對方不過電，又指兩人的親熱戲不是觀眾期望見到。



連發夢都唱緊歌



關寶慧續稱要在劇中載歌載舞，她要獻唱十多首歌曲，每日都積極苦練：「連發夢都唱緊歌，我因為有鼻敏感，聞蒸氣會令個鼻舒服啲，我一邊拎住個熱水煲聞蒸氣，一邊練歌，唔小心將啲熱水倒咗落心口，一個月畀滾水燙傷咗自己兩次，心口仲有疤痕。」



杜小喬特登學結他



至於杜小喬自言今次演出收穫甚豐，排練時可以邊學唱歌及跳舞，又可跟前輩學演戲：「劇中講我要自彈自唱，但我係完全唔識彈結他，依家跟老師學緊。」關寶慧笑謂劇中有首歌叫《可惜青春回不去》，她見到一班年輕演員時甚為感觸：「真係好應景，唱到想喊。」另外，陳恩碩透露該劇去年試演了二十場，反應熱烈，今年七月正式公演，並換了全新幕前班底。



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