去台南拍MV！黃妍不停偷望呢樣嘢畀導演話

歌手黃妍（Cath）今日在電台宣傳其首支主打國語歌《偷時間的人》，她稱新歌的MV專程在台南拍攝：「當地個景好靚，估唔到拍出嚟自己都可以咁有氣質，我哋去咗個廢置咗嘅煙廠取景，我上咗去三、四樓，但周圍都係生晒銹，所以都有啲危險。」而到海岸拍攝日落時，由於景色太美，令她變得非常不聽話，不時轉頭去看美景，令導演要多次提醒她返回正確位置。她說：「個日落好靚，拍嘅時候我不停偷望，平日同事們都好專業，但睇到呢個日落美景時，大家都忍唔住攞出手機來狂拍，更upload到各自嘅社交平台。」



Cath透露新歌由自己作曲及作詞，並邀得其偶像兼台灣著名監製鍾成虎擔任歌曲監製：「佢曾經幫過好多出名嘅台灣歌手做監製，好似陳綺貞同盧廣仲，所以我好緊張。我自己一個人飛台灣去佢嘅錄音室錄音，因為想唱得好啲，所以就喺酒店狂練歌。」



首次見鍾成虎的她大讚對方好人又有經驗：「而且佢把聲好溫暖，完冇冇架子，令我好放鬆，錄歌比預期中快，我第一日只係錄咗個幾鐘，跟住佢就剪咗第一個版本畀我返去再練。我全程好緊張，我以為冇人發現，我同小虎老師合照嘅時候，工作人員話見到我個樣勁緊張。」她笑言工作人員原本安排她在台灣多留幾天，因擔心錄歌不順利也有時間可以補救，但想不到比預計中快完成。Cath表示8月將推出首張專輯，會收錄十首以上的作品，全部由她包辦曲詞。



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