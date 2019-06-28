【女神封盤】朱千雪生日宣布嫁青梅竹馬男友

藝人朱千雪（Tracy）今日31歲生日，佢趁住呢個大日子宣布將同拍拖五年嘅醫生男友吳昆倫（Justin）拉埋天窗，正式封盤！Tracy喺社交網大晒同男友係教堂前嘅合照同婚紗照，Tracy更手捧鮮花，相信係求婚成功後嘅合照。



另外，佢又晒出另一張同男友嘅童年合照，原來佢哋除咗係世交兼青梅竹馬嘅好朋友之外，生日亦只相差三日，出世時雙方媽媽更係入住同一醫院，緣分真係天註定！Tracy又留言發表愛的宣言，指與男友由好友到變成情人關係，到今日終於決定成家立室：「Now, we are ready to bulid a life and one day to have a family of our own.（我們準備好建立新的生活，和擁有屬於彼此的家庭。）」當中「 bulid a life」可以指係「新生活」，亦有「新生命」嘅意思，唔知係咪暗示準備好生bb呢？而不少圈中好友包括何雁詩、宋熙年、單立文夫婦、楊潮凱及江嘉敏等，亦紛紛送上祝福。



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