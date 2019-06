【女神封盤】朱千雪生日宣布嫁青梅竹馬男友

藝人朱千雪(Tracy)今日31歲生日,佢趁住呢個大日子宣布將同拍拖五年嘅醫生男友吳昆倫(Justin)拉埋天窗,正式封盤!Tracy喺社交網大晒同男友係教堂前嘅合照同婚紗照,Tracy更手捧鮮花,相信係求婚成功後嘅合照。



另外,佢又晒出另一張同男友嘅童年合照,原來佢哋除咗係世交兼青梅竹馬嘅好朋友之外,生日亦只相差三日,出世時雙方媽媽更係入住同一醫院,緣分真係天註定!Tracy又留言發表愛的宣言,指與男友由好友到變成情人關係,到今日終於決定成家立室:「Now, we are ready to bulid a life and one day to have a family of our own.(我們準備好建立新的生活,和擁有屬於彼此的家庭。)」當中「 bulid a life」可以指係「新生活」,亦有「新生命」嘅意思,唔知係咪暗示準備好生bb呢?而不少圈中好友包括何雁詩、宋熙年、單立文夫婦、楊潮凱及江嘉敏等,亦紛紛送上祝福。



