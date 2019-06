朱千雪嫁青梅竹馬男友！張嘉兒大讚浪漫

女神朱千雪今日31歲生日,更在社交網公布結婚喜訊,好友張嘉兒都戥其高興,並回覆東網稱:「知道佢哋旅行訂咗婚,好戥佢哋開心,詳細嘅等佢自己講啦,我諗佢都係計劃中嘅。」對於一對新人由青梅竹馬變為夫妻,嘉兒都覺得好浪漫和難得,並稱:「知道佢哋個愛情故事好浪漫,因為係同一間醫院出世,所以由細識到大佢哋依家開花結果真係好難得。」



大讚又靚又叻



此外,張嘉兒在社交網分享為朱千雪慶祝生日的照片,並大讚對方是她認識的其中一個最漂亮和最聰明的女孩,她留言:「Happy birthday to one of the prettiest and smartest girl I know. All the best to you Tracy :) muah!」



岑杏賢Ready做姊妹



對於朱千雪與醫生男友Justin結婚,其他好姊妹都很戥她開心,岑杏賢表示昨晚眾人慶祝千雪生日時特別開心:「知道佢哋拍咗拖一段時間,終於踏入人生新階段,希望佢哋幸福快樂。(Justin為人點?)好Sweet,好Gentleman,佢哋一齊時候好開心。(佢結婚會唔會做姊妹?)未知呀!等佢安排,佢一開聲我哋就會喺度。」



蔣家旻羨慕似日劇



蔣家旻表示之前已知道千雪訂婚,但因對方希望低調,故由千雪親自宣布。問到千雪平日有否晒恩愛?她說:「我哋個個都覺得佢男友好叻,千雪又好叻,兩個天生一對,我哋好戥佢開心,正如千雪所講,佢哋由細個識到大,好浪漫!(你有冇羨慕?)羨慕佢好幸福,好似日劇嘅橋段咁,好難得!」湯洛雯則說:「知道他們訂婚了,但其他的事就由他們自己主人家宣布吧!我只能說我非常非常的替她開心,亦希望她一生幸福快樂!」



