朱千雪嫁青梅竹馬男友！張嘉兒大讚浪漫

女神朱千雪今日31歲生日，更在社交網公布結婚喜訊，好友張嘉兒都戥其高興，並回覆東網稱：「知道佢哋旅行訂咗婚，好戥佢哋開心，詳細嘅等佢自己講啦，我諗佢都係計劃中嘅。」對於一對新人由青梅竹馬變為夫妻，嘉兒都覺得好浪漫和難得，並稱：「知道佢哋個愛情故事好浪漫，因為係同一間醫院出世，所以由細識到大佢哋依家開花結果真係好難得。」



大讚又靚又叻



此外，張嘉兒在社交網分享為朱千雪慶祝生日的照片，並大讚對方是她認識的其中一個最漂亮和最聰明的女孩，她留言：「Happy birthday to one of the prettiest and smartest girl I know. All the best to you Tracy :) muah!」



岑杏賢Ready做姊妹



對於朱千雪與醫生男友Justin結婚，其他好姊妹都很戥她開心，岑杏賢表示昨晚眾人慶祝千雪生日時特別開心：「知道佢哋拍咗拖一段時間，終於踏入人生新階段，希望佢哋幸福快樂。（Justin為人點？）好Sweet，好Gentleman，佢哋一齊時候好開心。（佢結婚會唔會做姊妹？）未知呀！等佢安排，佢一開聲我哋就會喺度。」



蔣家旻羨慕似日劇



蔣家旻表示之前已知道千雪訂婚，但因對方希望低調，故由千雪親自宣布。問到千雪平日有否晒恩愛？她說：「我哋個個都覺得佢男友好叻，千雪又好叻，兩個天生一對，我哋好戥佢開心，正如千雪所講，佢哋由細個識到大，好浪漫！（你有冇羨慕？）羨慕佢好幸福，好似日劇嘅橋段咁，好難得！」湯洛雯則說：「知道他們訂婚了，但其他的事就由他們自己主人家宣布吧！我只能說我非常非常的替她開心，亦希望她一生幸福快樂！」



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