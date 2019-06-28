學黃翊出新歌？文佩玲慨嘆：唔係想要就有

藝人文佩玲現身廚神比賽宣傳活動，她笑稱未有資格做評判，只是主辦會委員之一：「我係嚟學嘢，每次出活動都試到好多美食，遲啲場北京總決賽都會去幫手。」同時她正為9月舉行的一連兩場的群星伊館騷準備：「下星期會開會決定着咩衫、會唔會跳舞、排Rundown。（9個人一齊開騷會唔夠喉？）唔會，好多部分都會Crossover咁唱，我哋都準備得幾多首歌，但有咩歌就要賣個關子先。」



問到可會學黃翊推出新歌回饋Fans？文佩玲笑謂沒有多想：「隨緣，唔係想要就有，有我都唔抗拒。（佢都係自資出，會考慮？）睇吓開完演唱會個反應點先，我係鍾意唱歌，今次集合到9個人一齊開騷，都唔知幾時有機會再做。」講到無綫節目《流行經典50年》將結束，她樂觀笑說：「等到60年我哋拎住拐杖去唱。（女女有興趣唱？）佢都鍾意唱，但唔會公開咁演唱，可能係心理壓力，佢到時都會嚟睇騷。」



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