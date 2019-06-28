與連詩雅變身SM女　陳嘉莉鞭打白健恩

由何珮瑜（Jeana）、連詩雅（Shiga）、雨僑、陳嘉莉（Kelly）及欣宜主演的話題網劇《性敢中環》，有不少踩界劇情，當中飾演性濫交富家女的Kelly，除了有性感演出，更與多位男主角有床上親熱戲。最新一集講到Shiga和Kelly應白健恩邀約，到達一間SM地下酒吧，兩女換上SM套裝，大玩皮鞭及有味玩具，意識打破傳統電視劇框架！



這場戲是兩女第一日拍攝，事前她們並不認識，Shiga說：「啱啱識Kelly，第一場就要同佢拍呢場戲，初頭有少少尷尬，因為要着SM衫，同埋成個地方布置到真係好似SM party，自己本身對呢樣嘢有少少恐懼，太激，所以會覺得唔係好舒服，但慶幸拍攝環境冇想像中咁恐怖，現場其實仲有很多笑位，例如有場戲要扮鞭打大家，其實我哋都忍緊笑，整體氣氛其實幾輕鬆和得意。」



今次在劇中演出最大膽的Kelly則表示很開心：「我覺得做演員最開心係可以嘗試到唔同嘅角色有唔同嘅體驗，今次戲中角色的確係有挑戰嘅，因為角色同我本人性格喜好上亦有一定差距，好在有同我有過對手戲嘅演員都相當專業，事前會溝通了解，所以到拍嘅時候就會冇咁尷尬。」講到SM情節，她直言起初也頗緊張：「有一幕係我將白健恩反鎖喺櫈度鞭打，櫈上面嘅機關都幾危險，最後都算順利完成，不過男方隻手真係整親咗少少。」



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