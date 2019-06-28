【潮魅】棒球帽畫龍點睛　自然之美迎秋冬

日前鰂魚涌舉辦秋冬系列預覽，展品包括MaxMara、SportMax、Max&Co.等意大利時裝品牌。當中Sportmax一向主打未來感設計，而2019秋冬季系列繼續走近年流行的運動風設計，並以灰色為主題，演繹具有未來感的經典風格。由西裝大褸到夾克背心一系列外套款式，特色為凸顯曲線和肩部輪廓設計，且採用不對稱線型的元素，注入時尚感。最後配上近年大熱單品棒球帽，為冬季造型起到畫龍點睛的作用。配飾方面，太陽眼鏡系列一共四款造型個性鮮明，大膽新穎，採用不對稱的線條，增添動感與活力！



另外，Max&Co.為迎接秋冬將全新定位，新系列以自然之美作為設計靈感，運用彩虹桉樹（Rainbow Eucalyptus）及世界上不同蘑菇品種的色彩作設計調色盤，顏色鮮艷的西裝、配色大膽的毛衣，為冬季打扮增添活力新意。今季服飾靈感也源自加州玻璃海灘上的玻璃石、紅色甲蟲及世界上各品種的飛蛾，將動物世界的色彩融入合於不同服飾中，色彩斑斕，獨特的印花圖案，讓人眼前一亮。



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