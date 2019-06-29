《愛．回家》主題曲內幕　龔燁點解冇得唱？

處境劇《愛．回家之開心速遞》深得觀眾喜愛，雖然早前劇集主題曲因為受主唱黃心穎形象插水影響，而立即被換走，不過就反而「因禍得福」，新主題曲《開心速遞》一推出則成為全城熱話，唔少人都大讚新歌充滿家嘅感覺。



最近See See TVB Facebook專頁就甫出新歌錄音及MV拍攝嘅絕密花絮片段，亦令主唱名單正式揭盅，原來係8位嘅劇中演員，包括滕麗名（阿滕）、呂慧儀、蘇韻姿、湯盈盈、林淑敏、周嘉洛、吳偉豪及鄭世豪。當中阿滕亦係重要嘅幕後功臣，事關參加新秀入行、有「兒歌天后」之稱嘅佢，除咗獻唱之外仲幫手教唱歌，認真功不可沒！



而去到MV拍攝現場亦笑料百出，其中有份演出嘅「龔燁」張景淳，喺等埋位期間勁好唱口，但就唔係唱新主題曲，而係唱緊郭富城嘅《強》，佢畀工作人員發現時仲勁尷尬，笑言：「死啦，我畀人聽到我錄緊《愛．回家》主題曲MV嘅時候，喺度唱第二首歌添！」相當搞笑。唔少網友都話MV得短短一分鐘完全唔喉，亦有網民表示希望做過歌手嘅張景淳都可以唱埋一份。



網民熱話：

Cxxn Wixxon：有冇足本原整版啊？1分鐘唔夠喉喎！！！

Chrixxy Chxy ：點解冇細龍太？

Elxxxe Lxxng：我以為係大四喜唱添

Jonxxxan Wxg：記得張景淳之前都係唱歌㗎喎，應該搵埋佢唱啦



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