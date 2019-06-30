有紋身一律Out！姚羽嘉殺入港姐50強

應屆港姐首輪面試日前舉行，大會從139位參加者中篩選50人，將於7月3日舉行第二輪面試，「章子怡師妹」姚羽嘉（Nicole）、「選美控」彭美詩和范莎莎都已收到入圍通知，將以最佳狀態參加第二輪面試。



畢業大拋四方帽



入圍複試的姚羽嘉有舞台劇經驗，而且舞藝出色，她昨日在社交平台上載出席北京舞蹈學院畢業禮的照片，相中見她穿畢業袍兼戴上四方帽，四圍留倩影，又與大班同學掟四方帽，她留言：「我們畢業了，我會永遠記住這裏的美好。」



而26歲的彭美詩是中國、德國及西班牙混血兒，身材弗到漏，不時穿三點式留影，美艷火辣！本身是模特兒的她拍過電影，亦是選美常客，2016年曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，亦曾在世界旅遊小姐選美勇奪香港區冠軍，今年初更代表香港前往柬埔寨參選「Miss World Noble Queen International 2018」，勇奪總決賽冠軍，認真威水！今次面對鏡頭踏港姐台板，相信她比起其他佳麗會更加淡定。至於被視為大熱的三索模「瘦版湯洛雯」蔡嘉欣（Kayan）、「嫩版郭可盈」黃嘉雯（Carmaney）、高妹Katy以及「進擊版糖妹」Mina等相信亦大有機會入圍，坐定粒六！



帶夠食糧再鬥過



經過首輪面試的「洗禮」後，相信一班晉級的佳麗都會作好準備。據知首輪面試期間，參加者在等候的11個小時中與外界斷絕聯絡，亦沒有茶點招待，當中因貪靚沒有食飽早餐的佳麗都餓壞，故複試會準備充足食糧。至於泳衣環節中，上周面試的佳麗自備泳裝展示體態，但凡有紋身者一律被「Out」，以保港姐「乾淨」形象。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。