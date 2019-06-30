晒港普𤓓爆！黎諾懿同老婆浸溫泉偷偷摸摸

藝人黎諾懿早前難得空閒，帶媽咪、老婆與囝囝「小春雞」黎峰睿到日本四國旅行，7日6夜的行程比工作還要辛苦，他說：「同阿仔去旅行真係好攰，佢又早起，又有無限精力，無時無刻都要睇住，每日中途我都要抖一抖。」今次主要讓囝囝享受鄉村生活及近距離接觸動物，令他十分開心：「覺得佢今次旅行成長咗，搭飛機時可以乖乖坐喺度！」難得其母同行可照顧孫兒，他與老婆行街過二人世界：「點知阿仔見唔到我哋喊足幾個鐘，之後都唔敢離開，二人世界只可以等佢瞓咗，同老婆去浸溫泉。（有冇特別事發生？）最特別咪係我哋嘅普通話，依家好多中國人去日本玩，旅遊區啲服務員都識講普通話，但我哋同佢講普通話，對方唔明我講咩囉，真係𤓓，睇嚟要的起心肝學好普通話！」



狂掃16支豉油



四國是烏冬之鄉，他說囝囝最喜歡食烏冬：「我哋自駕遊，有去小豆島，嗰度鼓油最出名，買咗16支鼓油加8支日本酒返香港，全部都係玻璃樽，所以上機時好小心，我已經雙重保護，除咗用Bubble紙仲用衫包住，如果當中有爛，成篋衫都唔使要！」





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