出席青瓦台晚宴　EXO與特朗普見面

美國總統特朗普於周六（29日）起訪韓兩日，而南韓總統文在寅夫婦在青瓦台設晚宴招待，並邀請了人氣男團EXO出席，據悉EXO在出席晚宴期間，還準備了簽名專輯送給將於下月過生日的特朗普女兒，而除了當兵中的成員Xiumin與將於7月1日入伍的D.O.及內地成員Lay之外，其餘成員均有出席，他們更與特朗普逐一握手，而EXO過往對推動韓流文化作出極大貢獻。青瓦台方面指特朗普的家人是EXO的粉絲，所以安排了EXO跟他們見面。



青瓦台方面指特朗普的家人是EXO的粉絲，所以安排了EXO跟他們見面。而美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）透過社交網公開他與特朗普的長女兼白宮高級顧問伊萬卡(Ivanka Trump)及EXO的合照，並留言道：「你們知道伊萬卡與EXO已經是第二次見面嗎？第一次見面是2018年平昌冬季奧運的時候，今次是在青瓦台見面。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。