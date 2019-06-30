東方日報C1：冰冰李晨心情靚網民鬧有「詭」

內地女星范冰冰與李晨日前驚爆分手，正當外界紛紛揣測內情導致謠言四起之時，冰冰昨日首度蒲頭笑容滿面，而李晨近日亦被拍得於街頭雀躍跳起，加上網友翻炒二人宣布「分訊」前疑似同遊韓國，即令「晨冰戀」變得撲朔迷離，惹「假分手」之嫌，網民更鬧爆「有詭」！難道兩人關係正如當日分手感言中一句「我們依然是我們」？



李晨去年陪范冰冰捱過逃稅風波，更盛傳「好事近」即將舉行婚禮，豈料日前突然宣布結束四年情，事件隨即成為全城熱話，更有大量網民連番「爆料」，當中竟傳出冰冰懷有身孕，但非李晨經手，又有傳她在南京「安胎」，惟冰冰工作室火速透過律師發表聲明，澄清一切傳聞均屬失實指控，並強調會依法追究法律責任。未知是否見事態嚴重，昨日冰冰終於「現真身」以正視聽！



纖瘦冇孕味



冰冰現身北京為劇場朗讀會活動擔任嘉賓，先以黑色連身裙上陣，進場時再換上白色長裙，見她面尖尖、手腳纖幼，而且健步如飛，不時四處走動，又幫忙攙扶前輩上台，更主動配合攝影師要求，大合照時半蹲在前排位置，完全「零孕味」，懷孕傳聞不攻自破。與此同時，她全程精神奕奕，不但向民眾揮手打招呼，更有求必應為粉絲簽名，似乎心情大靚，完全不似經歷分手傷痛！



另一邊廂，一段李晨被「野生捕獲」的片段昨日亦在網上瘋傳，片中見他身穿格仔恤衫、戴上太陽眼鏡現身街頭，期間落樓梯時不停跳跳紮表現興奮，又張開雙手扮飛機，神情輕鬆沒半點失落。



同遊韓國後分手？



二人舉動即引發網民無限聯想，推測分手一事似乎另有內情，更搜刮種種「蛛絲馬迹」，懷疑二人「假分手」！其實早在「晨冰」宣布分手前兩天，有網友於韓國拍得疑似冰冰與李晨同遊書局打書釘，當時冰冰正身在韓國進行雜誌拍攝工作，故推敲李晨專程飛到當地探班兼順道旅遊。大批網友對二人日前還過從甚密卻突然宣布分手表示不解，紛紛留言質疑一切純屬新聞炒作：「只有我認為他倆分手是策略嗎？絕對是」、「25號說好的很，27號官宣分手，戲子終歸是戲子」、「我覺得是炒作而已」等，認定二人「造假」。



雖然未知分手孰真孰假，但分手動作做到足，有網民指一個月前在二手平台發現疑似是2016年李晨送給冰冰情人節特別訂款的巨型永生花小熊，當時價值約10萬港元，現售38,888元人民幣（約44,238港元）。而相片中巨熊放在豪宅的客廳中，背後清楚可見放滿紙皮箱，疑似準備搬家。



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