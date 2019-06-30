袁鎮業幫網民減壓　扮美國隊長放笑彈

藝人袁鎮業（Kelvin）、霍嘉恩（Gracey）及湯沛宜（ToTo）等人早前趁《復仇者聯盟4》即將重映，喬裝成超級英雄拍片，身形高大的Kelvin扮演「美腳隊長」、Gracey扮演「經期隊長」、ToTo扮演「黑美婦」，與「熨斗人」Tecki、「雷公」C.Dragon齊齊惡搞諷刺社會，至於「黃小姐」Mark的「變形巨B」更是笑破觀眾肚皮。



Kelvin直言起初知道要扮演美國隊長難免感到壓力，因對方是萬人迷，幸好播出後得到很多正評：「好開心大家都欣賞，讚我有正氣嘅感覺，最估唔到好多人讚套衫，雖然明知係網上訂都似模似樣。至於條片係講香港人嘅生活壓力，希望大家有同感，亦想幫到大家減到壓，今次合作得好開心，劇本好之餘，同導演、攝影師有火花，大家都有正面意見，我哋之後都會繼續拍多啲片，無論係全新創作抑或模仿，都希望觀眾鍾意。」



至於二次創作「Captain Marvel」的Gracey，笑言穿上戰衣後當堂霸氣大增，但起初也覺得尷尬：「因為件事太貼身！哈哈！但扮演一個咁勁嘅角色都好開心。」講到劇中她因經痛時得不到男友體諒而嬲爆變身「經期隊長」，問到是否感同身受？她笑言這劇情相信得到很多女性共鳴，但幸好自己沒有遇過類似男友。



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