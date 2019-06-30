落台玩水槍　SJ-D＆E晒廣東話冧粉絲

韓國男團Super Junior成員東海與銀赫組成的小分隊Super Junior-D&E（SJ-D&E）昨晚假亞洲國際博覽館Hall 10舉行演唱會，二人以一身金色造型登場，以《Circus》一曲為演唱會揭開序幕，之後再唱出《Danger》及《Watch Out》，又跳又唱，炒熱現場氣氛。



​二人均以廣東話作自我介紹，其後更用廣東話跟粉絲互動，東海用廣東話說：「我喺度搵緊人，要搵個好靚嘅，着衫又好性感，煮飯又好咋，比起任何人都愛我，有冇咁嘅人喺度呀？就係你哋啦！」​而銀赫亦用廣東話冧粉絲：「大家有冇掛住我哋呀？有幾掛住我哋呀？我唔係幾掛住你哋咋啵，因為每晚發夢都見到你哋，但係親眼見到你哋覺得更加靚，所以以後要成日見，我等咗今日好耐，我成日都好期待喺香港開演唱會，今日我哋一齊玩得開心啲，準備好未呀？」



當二人見到搖滾區前排有男粉絲時，就特別落台表示要訪問該男粉絲，而該男士原來要陪女友前來捧場，而銀赫就上前與男粉絲握手。而唱到《Dancing Out》時，東海與銀赫拿着水槍走落台，向延伸台兩旁的粉絲射水，其後又踩單車落台，與粉絲近距離接觸，其後有粉絲向二人遞上結婚的頭紗，銀赫因為猜輸而要將頭紗戴上，東海便講笑指：「呢個係蚊帳，係用嚟防蚊嘅！」十分爆笑！



東海表示很想在香港多留一日，不過銀赫就指他們要回韓國準備SJ的專輯，所以要在第二日離港，他又再用廣東話說：「我哋Super Junior好愛香港，喺香港有好多美好回憶，喺2010年嚟過香港拍畫服，Super Junior-M喺香港拎過專輯大獎，每次都有嚟香港開騷，我覺得係因為有你哋，有你哋嘅愛先有機會成真，有好多人嚟香港係為咗睇夜景，我眼中比起夜景，我更想見到我面前嘅你哋，你哋真係好靚，以後請你哋喺漆黑嘅晚上，好似今日咁為我哋發光！」他又指SJ會準備新專輯，並會在舉行巡唱時再來香港，約定粉絲下次再見。