Sophie Turner同Joe Jonas巴黎再搞婚禮

《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）23歲美國女星Sophie Turner與31歲美國男子組合Jonas Brothers成員Joe Jonas，繼上月於美國拉斯維加斯拉埋天窗後，周六再於法國巴黎Château de Tourreau莊園第二度舉行豪華婚禮，現場擺滿白色鮮花與蠟燭，氣氛浪漫。現場保安嚴密，外人不得接近90英畝。



Sophie的電視劇《權力遊戲》（Game of Thrones）拍檔Maisie Williams擔任伴娘，Maisie與男友Reuben Selby一同染了粉紅新髮色現身。一眾姊妹在儀式開始前，飲香檳與吃輕便午餐，而Joe亦與兄弟飲酒放鬆心情。大帳篷內準備好樂器與譜架，有指Jonas Brothers在婚禮後派對中獻唱。據稱附近酒莊運送三百支酒到婚禮場地，讓賓客盡情慶祝。



Joe大哥Kevin Jonas在婚禮前一日被拍到從婚禮服裝店拿走一件禮服，而Joe細佬Nick Jonas的印度女星妻子Priyanka Chopra有傳穿上印度傳統紗麗服出席婚禮。