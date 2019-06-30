同「寶寶」會小心！馮盈盈未準備好做媽媽

藝人馮盈盈為《Think Big策動：全港學界STEM創意大賽》擔任評判，她自認有創意：「我經常有好多奇怪嘅念頭，係大家都聽唔明同好爆，喺呢方面創意好高。」她稱STEM包羅數理及科學的概念，而她在中學及大學也是讀電腦及理科，可以跟現場小朋友一齊研究，分享自己經驗：「好似我以前做實驗同寫電腦程式，寫唔出唔好氣餒，當係打遊戲機打大佬咁。」問到以前讀書做實驗時，有否令實驗室爆炸？她笑言以前要做煮食實驗，試過煎腸仔、製作沙律醬：「有時我會整啲好特別嘅口味，會整啲實驗室黑暗料理，例如夏枯草啫喱波，係我嘅得意之作。（有冇整畀男友「寶寶」食？）最近我新屋入伙，仲未有齊家電，有朋友送咗個熱水煲畀我，所以我最近嘅料理係淥杯麵，等之後有齊廚具我再大獻身手。」



未Ready生小朋友



盈盈笑言現場有向媽咪級藝人陳敏之研究育兒之道：「小朋友細細個開始就要培育，要贏在起跑線，所以我嘅新居都係搵一個出名嘅校網，已經部署好晒，但未有具體計劃。（你同寶寶會小心，唔會搞出人命？）所有環境同資源都好充足，但短期內唔會實行，因為本小姐未準備好，我冇自理能力同未夠成熟，未適合做媽咪。」



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