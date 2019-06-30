洪永城爆女友令自己回春：想體能上拉近啲

藝人洪永城（Tony）為《Think Big策動：全港學界STEM創意大賽》擔任評判，他自言在科技工程方面比較弱，但強項是節目主持，又指小時候很有運動細胞：「所有球類、田徑、游水都好強，我四肢發達，贏埋啲外國人，如果我唔做藝人，我會係運動員同做體育老師，不過近年用多咗個腦，身體用少咗，所以都要做多啲運動。（好在你四肢發達，唔係頭腦簡單。）好在我各方面都好平均，成個身體都好協調。」講到現場有很多小朋友，問他能否應付得了？Tony笑言很喜歡「搣」小朋友，又認為出來工作後會缺乏創意及好奇心，現在可以從小朋友身上感受對方的創意。



提到Tony女友梁諾妍是運動教練及長跑好手，他稱兩人有不少關於運動的共同話題，對方鼓勵他多做動，令他回復青春，問到女友的體能是否勝過他？他坦言：「咁一定啦！希望體能上可以拉近啲。佢好想我一齊跑馬拉松，我話我哋可以去波士頓同烏茲別克，佢去跑馬拉松，我就去觀光，我喺終點等佢，佢聽到即時藐我，不過我只係講笑，我都想跑，一對情侶可以一齊跑係開心同幸福事。」他笑言除了肯陪你食快餐的女朋友不錯，有個肯陪跑馬拉松的男友也很好。





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