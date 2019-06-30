離港十日　鄭希怡嗌記者幫手𥄫實老公

藝人鄭希怡（Yumiko）今日戴超現身機場出發家鄉上海，為開電視拍攝旅遊節目《神奇旅俠》，她透露會去10日，介紹出世地方、小時候愛吃的美食及玩樂地方，並表示非首次拍攝旅遊節目：「好耐之前同Deep（吳浩康），仲記得去跳笨豬跳！（今次有咩極限活動？）未知，或者我可以喪食生煎包，好好食！我知會去踩單車體驗當地風情，扮文青。（你踩得？）盡力咋！會搽大量防曬。（唔驚受傷？）OK嘅，或者我嗌大聲啲！」



望梁浸浸學識上海話



Yumiko坦言現時較少回鄉：「反而係爸爸、媽媽多咗嚟香港湊孫，今次都會帶埋阿女（梁浸浸）返去，佢就聽日先飛，爸爸、媽媽已經幫佢安排晒節目，都係去動物園。」她續謂希望梁浸浸於今趟旅程學識上海話：「係最主要目的，佢依家識聽同講幾句，希望佢唔好唔識呢個語言。（帶過佢去你出世地方？）未，今次都會同佢兜個圈，佢開始有主見，會同佢論討，雖然會駁嘴，但未算係激氣。」



嗌記者幫手𥄫實老公



問到老公梁學儲會參與拍攝？她指不會，可以放老公大假，話口未完就抵死笑爆叫傳媒幫手𥄫實老公：「大家幫我睇住佢，認唔到樣轉頭Send張相、車牌資料畀你哋，大家幫吓眼唔好放過佢、監視佢！（你驚咩？）又唔係驚，以防啫，哈哈！（佢都走唔甩。）不要過滿，雖然有自信，朋友互相照顧。」