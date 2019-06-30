黃家駒逝世26年　歌迷墳前唱Beyond經典

樂隊Beyond主音黃家駒逝世26年，下午有半百來自香港和內地的歌迷，在烈日當空下帶備鮮花到家駒墳前上香拜祭。見家駒墓碑前放滿鮮花、可樂、煙、紙鶴、迷你結他等物品。現場歌迷高唱Beyond的經典金曲，期間更有歌迷感動落淚，亦有歌迷身穿家駒肖像Tee，上面寫住「祝你愉快」、「永遠懷念」等字句。



其中來自湛江的梁先生在現場大聲高唱，他表示喜歡家駒30多年，今年是第一年來拜祭：「家駒歌Very Good，冇得彈，係我嘅精神食糧，家駒歌聲畀我無窮力量，特別當我失意時。（頭先你都好激動？）梗係，一唱佢啲歌我就有眼淚。（今日嚟到感覺特別強烈？）覺得冇失去過佢，佢幾時都喺我心入面，佢寫歌冇得彈，冇人比得上佢！」



而來自廣州的王小姐唱歌時激動落淚，表示一聽到他的歌聲就受不了，去年和今年都有來拜祭。問到幾時開始喜歡家駒？她說：「最近幾年，其實他去世後我才出世，不知道甚麼原因，但他有一種魅力。（怎樣認識他？）同事認識他，之後我挺瘋狂，慢慢開始追他的歌。」問到還會怎樣懷念家駒？她謂歌迷還會到《海闊天空》的MV拍攝地石澳、省善真堂、家駒成長地蘇屋邨。問到有冇買家駒的CD？她謂買了兩本書，因早期的CD貴及難搵。

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