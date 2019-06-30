MIRROR拍真人騷睇《RUNNING MAN》做參考

人氣組合MIRROR五位成員包括姜濤、江熚生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）及陳卓賢（Ian）現身Mikiki舉行的「RUNNING MAN AT MIKIKI 超能力對戰之旅」，除了獻唱曲歌外，又與粉絲玩遊戲。提起韓國綜藝節目《RUNNING MAN》，他們表示也有觀看，因為他們有主持真人騷《MIRROR GO》，故會留意不同綜藝以吸收經驗，並會分析每個人的配對角色，其中Edan被取笑似李光洙，因為逢遊戲必輸，Anson笑言：「佢叻在所有人都唔想同佢一隊，就連玩包剪揼都輸，但佢係好盡力去玩。」Jer則自認是智力者，而Alton（王智德）及Stanley（邱士縉）被公認是能力者，因為最大隻。問到最想做甚麼類型的綜藝節目，他們一致認同最想做旅遊節目，但知道因經費問題，未必能十二位組合成員一同前往，或者分批到不同地方，又揚言旅行有助培養大家的感情及默契。



另外，姜濤下月會舉行個人演唱會，他表示舞蹈部分已練得差不多：「依家不停重複排練，因為我好重視個演出，想呈現多啲舞蹈畀大家。（有冇特別環節？）我請咗Anson Lo（盧瀚霆）同肥仔（梁業）做嘉賓，因為聽到大家話好期待佢哋。」見姜濤的臉上長滿粒粒，問他是否很辛苦？他無奈說：「係，呢行好容易生粒粒，我想話我仲係青春期，生粒粒好正常，但已經唔可以用呢個做理由。」不過Anson笑言全隊只有他有資格以這個為理由。至於會否在個唱中騷肌？他坦言：「呢一生實有機會，但唔係呢個timing。」Edan就建議他露咀嚼肌。





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