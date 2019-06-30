殺入港姐50強！「選美控」彭美詩揀定泳衣

有份參加本屆港姐競選的「選美控」彭美詩，下午聯同本地甲一籃球員包括吳松峻及陳兆榮等現身維園，參加「FIBA 3 on 3全球爭霸戰街頭籃球賽-香港站」，然而天公不造美，開賽前突然下起傾盆大雨，大會為保障籃球員安全，決定取消賽事。港姐複選將於數日後舉行，彭美詩直言已收信獲通知成功殺入50強，問到可有信心？她說：「順其自然，平常心，唔想畀太大壓力自己。」她又指其實很多對手早已認識或合作過，而先後參加過3、4次選美，甚至拿過亞洲區冠軍的她認為可取之處是舞台經驗比較豐富：「其實第一次參加比賽嘅時候，面對全球6、70位佳麗，自己都緊張到喊咗出嚟，有咗經驗之後就淡定咗。」



雖然有豐富選美經驗，但這是她首次參加港姐，問到參選是否志在入行？好說：「其實依家我都有拍緊嘢、唱歌同做主持，都係今次都係想攞返啲經驗、挑戰一下自己啫，媽咪係我嘅提名人。（有乜準備功夫？）做多啲運動，複選嘅嘅泳衣都揀咗嘞。」

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