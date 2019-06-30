金燕玲抗癌！蘇施黃報喜：佢做晒化療

藝人蘇施黃（阿蘇）和拍檔和泉素行出席節目《厲害了！蘇哥兒》的造勢活動，席間分別同觀眾和商戶玩遊戲炒熱氣氛。阿蘇表示非普通純旅遊，是深度介紹日本人文化、互相幫助精神，問到是否有同患子宮癌正接受化療的密友金燕玲一齊睇？她說就連自己都冇睇：「我都係上網睇番，金燕玲就一係瞓咗覺、一係打緊牌，但叫佢睇嘅話都好快睇晒。」問到金燕玲現時的身體情況？阿蘇雙手合十感謝兼報喜：「非常好！有心！佢做晒所有化療，6次非常辛苦都捱過咗，今個星期開始做電療，7月中就乜都做晒，好多謝關心嘅朋友咁支持。（會考慮同金燕玲移民去鹿兒島？）我自己就幾好，同佢就唔使旨意，唔會睬我，因為佢怕悶驚冇朋友、冇雀友、冇得跳舞。（度假呢？）都冇可能，好少同佢去旅行，我哋自己有一個相處方法，去旅行驚嗌交。」



早前三度「生蛇」（帶狀疱疹）的阿蘇大派定心丸謂已痊愈，又指去完日本拍攝後肥足5、6磅：「拍攝好趕，冇時間食飯，午餐同晚餐成日都食牛肉飯，所以返嚟搵方力申游水、學行路，一個星期做3至4日運動。」而和泉素行亦謂肥了10磅，阿蘇接話開始實行Green Monday：「本身我係食肉怪，一開始都好辛苦，覺得食極唔飽，但第二個星期開始就習慣。」

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