Eason讚很棒　艾怡良嗌感動

台灣金曲獎圓滿落幕，環球EMI堪稱本屆最大贏家，林憶蓮（Sandy）《0》專輯拿下最佳國語女歌手、最佳演唱錄音專輯兩大獎，也是本屆個人的大贏家；而陳奕迅（Eason）《L.O.V.E.》專輯拿下最佳專輯製作人獎，艾怡良《Forever Young》則奪最佳作曲人獎。



在慶功宴上，Eason、艾怡良齊開香檳慶功，而替製作人王雙駿領獎的Eason笑說：「自己沒有拿獎，是寫支票付錢的那個。」他負責唱開場又頒發最後獎項，是名副其實「撐全場」，他笑說因爲是第一個一上台的，所以感想是：「地板好亮。」



拍照一直被Eason推到中間的艾怡良，直喊：「Eason真的很照顧我！」想當年Eason是帶領學員的老師，現在可以一同參加金曲，她真的很感動！Eason也回憶認識怡良是6年前：「看她現在這樣，真的很棒！所以不要在乎甚麼C位，Lady First囉。」聽到自己被稱讚是Lady的怡良慶幸自己今天穿的「有認真」，也坦言在公布女歌手時很緊張，入圍者手牽手，大家的手都是濕的。



Eason表示演出前有點緊張，總綵排加上之前排了6、7次，覺得正式演出的中間有小小失準，被大家說要求太高。他原本有點擔心要唱台語歌，在得知台下的反應熱烈覺得很開心和滿足，他有感而發歌唱演藝事業其中的辛苦不是埋怨的辛苦。又透露近期做好幾首單曲，包括有電影及之後演唱會，但不能說太多。至於新專輯因爲想做很多更不一樣的，也想過跟不同人合作，所以請大家再等等囉。



至於本屆大贏家Sandy林憶蓮未出席典禮，她透過經理公司表示：「這幾年都只專注在音樂製作和表演上，這樣的聚會把焦點留給更多新一代的音樂人！」而新加坡天后孫燕姿重新演繹王菲、張惠妹及她本人的經典歌曲。



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