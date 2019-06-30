狄龍仲「碌」得！閻奕格食呢樣嘢獎勵自己

資深演員狄龍、閻奕格、沈震軒演出音樂劇《搭錯車》尾場，最後眾人出來謝幕，狄龍大讚其他演員唱得彈得，自己就「碌」得：「碌足12場，個碌仲可以係Look，睇得。」狄龍太太、導演高志森、原著出品人黃百鳴亦有到場。問到可滿意表演？閻奕格說：「OK，有啲唔捨得，上咗癮。」沈震軒說：「嚟緊巡迴會去新加坡，期待再見到大家。（演完輕鬆咗？）絕對係，聽其他舞台劇演員講演到第四、五場就會開始Enjoy到，所以我哋今次中間都開始有啲玩嘢，觀眾都見到愈嚟愈好。」講到閻奕格唱足12場，她謂要好好養聲：「幾個月前已經唔可以食辣嘢，食得清淡同早瞓，開頭都有擔心唱咁多場，依家完咗諗住食麻辣火鍋獎勵自己。」



狄龍就謂自己表現OK，完騷亦放鬆了：「由開始接觸到排練都長時間，每日身水身汗，每日都濕幾件衫。」沈震軒又讚狄龍碌落樓梯專業：「頭幾場我去咗換衫唔知咩事，淨係聽到砰砰聲，後尾見到佢碌落嚟係嚇親，所以佢好專業。」狄龍說：「依家年紀的確比較大，排練完關節痛，但太太叫我唔好放棄，先苦後甜。」他續說：「因為佢幫我簽（此音樂劇），如果我搞唔掂佢有法律責任，而且我學手語又搞到血壓高，後尾慢慢冇事。」他又自爆曾為演出與太太吵架，但笑言不方便透露。



問到碌足12場可有撞瘀？狄龍說：「買咗兩支跌打膏，不過呢啲小事。」問到做完演出可以同孫玩？他表示孫去了旅行，但之前都有來睇演出：「但佢哋見到我碌落去驚到喊咗成晚。」問到可會做巡迴？他說：「問吓關節先。（唔係問老婆呢？）佢都尊重我的關節。」隨即抽起褲管，見到隻腳貼滿膠布，透露是累積而來。兩位後輩亦話從來狄龍身上學到很多，但狄龍笑言閻奕格不識講笑：「係張白紙，唔識世故，希望佢唔好被染色。」沈震軒亦謂開頭見到狄龍會緊張，但原來對方愛講笑，當對方是爸爸一樣。

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