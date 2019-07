台灣歌手周杰倫與太太昆凌同樣熱愛看籃球比賽,兩人亦是NBA球星「咖喱仔」史堤芬居里(Stephen Curry)的粉絲,昆凌每次有機會,都會跟對方合照。近日昆凌為兒子舉行完兩歲生日派對後,即飛到上海工作,她於社交網上載跟咖喱仔「同車」的照片,並留言問:「Can’t wait to share my happiness, Guess where we’re going? (迫不及待地分享我的快樂,猜猜我們要去哪裏? )」原來昆凌今次可以訪問偶像,令她非常興奮,更指咖喱仔身穿的T-Shirt,上面印有「快樂泉源」字樣,非常配合她當下的心情。



