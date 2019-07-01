油浸G奶！崔碧珈「人體盛」大解放

性感女星崔碧珈（Anita）自出道以來最令人深刻當然是其G Cup導彈，她曾在多套電影中飾演性感尤物，2016年又推出個人寫真集解放巨峰，去年與舊經理人公司解約後，四出尋求發展，早前又為歐洲電視台主持康城紅地氈。



經常運動的Anita向來有巨胸又有腹肌，但她昨日突然上載一張巨腩相片，腹肌消失肚皮鬆弛，部分皮膚紅腫，並留言：「好快會同大家宣布好消息。」令人聯想到她有BB，好友莊思敏及一眾網友都送上恭喜！



浸油大半粒鐘





不過，將於本月中的書展推出寫真兼減肥書的她，亦令人懷疑是晒巨腩舊照谷宣傳，推介「生酮減肥法」的成效。講到今次新書，內有一半寫真相片一半文字，Anita赴日本東京取景拍攝，書中逾15款造型，包括性感泳衣、內衣、女僕及腰封Look等，每輯相片都跟食物掛勾，故拍攝難度甚高，其中一個最爆主題是「人體盛」，她身穿內衣躺在地上，被大量高熱量食物如漢堡包和薯條包圍，胸部、腹部及大腿都沾了茄汁，她還要Hold住靚甫士拍照。另一款相片躺在倒滿十桶油的浴缸拍攝，被油浸住大半小時，認真不好受。



解決水腫問題



Anita表示今次寫真不止針對男Fans，也希望吸引女生了解，書中分享兩周內可減15磅的減肥餐單，她直言自小不時嘗試減肥，試過胡亂節食導致餓暈，入行後經常做運動後身形改善，但仍受水腫問題困擾：「我自己接觸咗生酮飲食兩年時間，有親身試過，生酮飲食係一個攝取高脂肪嘅飲食文化，好多時要攝取到成80%嘅油喺體內，只要配合餐單同方法，係好有效，解決咗我經常水腫嘅問題，我有Keep住做身體檢查，所有指數都健康咗，所以新書銷量幾多，反而我唔係太重視，最希望介紹多樣減肥方法畀讀者。」



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