講到眼濕濕　林秀怡母患癌孭50萬醫藥費

藝人林秀怡到中環出席講座活動，席間談及去年確診子宮頸癌的媽媽，即忍不住哽咽。林母確診時癌症級別是2B，由於腫瘤面積未能動手術，接受化療及電療後目前正在康復階段。



秀怡目前雖如釋重負，但坦言面對沉重經濟壓力：「想畀最好嘅嘢媽媽，當時冇諗咁多但埋單要成4、50萬，直至依家都要覆診，我都有啲數未清。（男友有幫手？）佢嘅幫忙最主要係心靈上，亦都有幫手接載我媽媽，係一位好好嘅男朋友嘞。」



秀怡不諱言家族有遺傳性癌病：「婆婆都係子宮頸癌走，公公亦都係癌症，所以發生事之後我第一時間去買保險，都擔心有遺傳，唔係好敢去做身體檢查，驚一查就有事。（媽媽冇保險？）冇呀，依家想買已經唔受保。」她感激身邊朋友對自己的照顧：「有啲知道我做藝人出席活動唔夠衫，就送咗啲畀我。其實我唔想講得太過深入，真係驚淚灑人前好醜怪。」



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