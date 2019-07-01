男神回歸！金秀賢退伍興奮收花握手

韓劇《來自星星的你》的31歲韓國男星金秀賢，前年10月以現役兵身份入伍，在京畿道坡州的新兵教育隊接受5週基礎軍事訓練後，獲分配至第1師團搜索隊服役，因軍中表現優異，去年8月提前一個月獲晉升為上等兵，今年2月又提前兩個月獲晉升為兵長，並考獲特級戰士資格。



而金秀賢於今日退伍，獲逾300名韓國及海外粉絲，以及過百傳媒到場迎接。他結束20個月的兵役，今晨在部隊中出席退伍儀式後，便現身跟粉絲及傳媒作簡短問候，久未公開露面的金秀賢，甫現身即獲在場粉絲尖叫歡迎，不少粉絲大嗌：「金秀賢依然好靚仔，加油！」他亦難掩興奮之情，露出燦爛笑容走近粉絲收花及握手，十分親民！



金秀賢向粉絲及傳媒敬禮後作簡短問候，表示很感謝大家遠道而來，自言比其他人較遲入伍，曾為不知能否適應軍中生活而苦惱，能來到第1師團服役真好，又謂從一大清早便為退伍作準備，至今感覺還像受訓的心情一樣，並透露退伍後最想再次挑戰演技，雖然未落實復出作品，但希望大家多等一會，定會攜好作品跟大家見面。至於問到當兵期間有否從女團身上獲得力量，金秀賢笑說：「所有新曲也有聽，每天早上都有看MV。」此外，他又預告明年會準備新作，至於被問到當兵期間，有誰前來探望過，金秀賢表示一次也沒有，事務所其後解釋說因他服役地點較偏遠，申請探訪手續較繁複，故金秀賢着大家不用探訪。



此外，金秀賢退伍後，終於相隔20個月再度重啟官方Instagram，他上傳自己退伍的照片並發文說：「當兵後健康歸來了，感謝大家等待及抽出寶貴時間，遠道而來迎接，我將會向大家展示更好的面貌。」



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