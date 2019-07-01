有如身陷地獄　堀智榮美細數兩度抗癌經歷

52歲日本前偶像女歌手堀智榮美，因患上舌癌第4期，於2月做手術切去六成的舌頭及頸部淋巴，又為舌頭進行重建手術，不過她出院後好快又發現患上食道癌再度入院。堀智榮美近日身體漸漸康復，中居正廣的綜藝節目更到她的家中直擊近況。



攝製隊到堀智家拍攝時，她精神奕奕出來迎接。目前堀智日常生活如常，做家務、煮飯、超市購物，帶兩隻愛犬散步等都沒有問題，食欲方面亦正常，她現時每月一次到醫院檢查。



而舌頭六成切除後，用大腿筋肉再建造，神經和感覺都沒有了，只能靠未切下的四成舌頭感覺，來分辨味道。至於說話方面則較大困難，她常感到口中有異物，會不時咬到舌頭，因此她未有在鏡頭前說半句話，只寫了一封信給中居正廣說出自己的心境和感謝。



信中，她表示手術後3日在ICU，有如身陷地獄一樣，塊面腫脹好悲慘，幸好有丈夫及家人的鼓勵，以及來自全國的粉絲email給她打氣，她十分感謝。之後她發現食道癌，幸好發現得早，她揚言一定會活下去，認為現代醫療十分進步，好有信心能將癌魔擊敗。對於再次唱歌她仍未放棄，希望再回到錄映廠在中居等人面前唱歌，希望大家等待。



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