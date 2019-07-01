D.O.今入伍　T.O.P周六退伍GD年底回歸

韓國人氣男團EXO的26歲成員D.O.將於今日以現役兵身份入伍，是繼隊友Xiumin後，隊中第二位當兵成員，事務所表示為尊重他希望低調入伍的意願，不會公開其入伍地點及時間，而D.O.將於韓國時間下午6時公開Solo新歌《That's okay》，作為入伍前送給粉絲的禮物，今次亦是他相隔5年再推出個人單曲。



此外，韓團Big Bang的31歲成員T.O.P於前年2月9日以義警身份入伍，同年6月驚爆涉嫌於2016年吸大麻受查，之後他在義警隊宿舍內被發現服用過量藥物昏迷送院，康復後重返軍營，至前年7月20日因吸食大麻被判刑10個月，緩刑兩年，兵務廳亦褫奪其義警身份，並於去年初將他轉以公益兵身份繼續服役。



原定下周一退伍的T.O.P因服役地點龍山工藝館每周一休息，周六正常營運，故T.O.P將提早兩天，於本周六服役完畢後，當天韓國時間6時便會正式退伍。而隊友G-Dragon及太陽分別於去年2月27日及3月12日入伍，二人預定將於今年10月26日及11月10日退伍，至於去年3月13日以陸軍身份入伍的大成亦預計於今年11月退伍。

