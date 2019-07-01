Taylor Swift鬧Bieber經理人強奪歌曲版權

美國天后Taylor Swift早前於新歌《You Need To Calm Down》MV與前樂壇死敵Katy Perry破冰同場合作，不過轉頭又與加拿大天王Justin Bieber不和！



代表Justin與Ariana Grande等巨星的經理人Scooter Braun，周日宣布豪花3億美元（約23.4億港元）收購Taylor的舊唱片公司Big Machine Label Group，獲得Taylor以前六張大碟的版權、以及其他歌手包括Lady Antebellum的作品。



Taylor於社交網站Tumblr向Scooter開火，指她一直想買回舊大碟版權，但舊唱片公司誘她重簽，每製作一張新大碟可以解放一張舊大碟。她認為自己一旦重簽，舊唱片公司老闆會立即出售公司，出賣她與她的未來。她表示：「我都係Scooter Braun公開宣布先知佢買晒我嘅母帶。我只係記起佢多年來對我嘅持續性、操縱性欺凌。」Taylor自言感到「嘔心」，又分享Justin三年前在社交網站上載與Scooter以及Taylor另一樂壇死敵Kanye West視像聊天截圖做證，Justin的留言明串Taylor。



其後Justin於社交網站Instagram上載與Taylor舊日合照，先為以前嘲諷過她道歉，再維護Scooter指他一直支持Taylor：「你出嗰個網誌為乜？我睇你係為咗博同情，但你亦知道你咁做歌迷會欺凌Scooter。點都好，我知道Scooter同我都愛你。我肯定Scooter同我都願意同你溝通，解決任何衝突、痛苦或其他要處理嘅情緒。」Justin女模妻子Hailey Baldwin留言讚他是「紳士」。



爭論並未完結，Scooter妻子亦加入戰場，指Taylor講大話，其父親是舊唱片公司股東之一，理應一早獲通知。Taylor否認，指父親從來不是董事會成員，他曾拒絕一個股東通知電話，免得因為保密制約被逼向Taylor隱瞞。



Katy Perry公開支持Taylor表示：「我同Taylor同一陣線，堅強呀朋友。」Rihanna、Miley Cyrus、Nicki Minaj、Camila Cabello、Adele與Gwen Stefani等女歌手亦齊齊力撐Taylor，紛紛取消追隨Scooter的社交網站戶口。



而Taylor女模好友Cara Delevingne更一次過批評Justin與Hailey兩夫婦：「紳士？你梗係太得閒。我希望你花少啲時間附和男人，花更多時間了解女人同尊重佢哋嘅合理反應。」