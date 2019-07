藝人陳瀅向來都係宅男心目中嘅女神,經常喺社交網上載靚相向網民派軍糧。近日,佢飛到法國巴黎旅行,去到「浪漫之都」點少得影靚相!見佢連日來邊玩邊更新,仲晒出多個唔同嘅夏日仙氣造型,似足參加Fashion Week一樣。除咗有白色通花造型,最吸睛一定係大露背兼露腿嘅高衩裙造型,見陳瀅真空上陣,超高衩設計幾乎露出半個優質股,好有Holiday Vibes!唔少藝人都畀like讚好,包括李佳芯、余德丞、Cheronna等,蔡思貝更留言:「I want to see more」連女人都被佢吸引住!有網友話條裙咁高衩,唔知陳瀅有冇着底褲呢?亦有貼心網友提醒陳瀅要小心,慎防走光。



