渡邊直美相葉雅紀奪上半年廣告天王天后

日本權威娛樂雜誌ORICON公布2019上半年最多廣告合約藝人排行榜，男藝人方面，尊尼男團嵐成員相葉雅紀與諧星組合三文治人（Sandwich man）齊奪第一位，分別擁有9份廣告合約，成位上半年廣告天王。至於女藝人則由重量級諧星渡邊直美奪得No.1，她以13份廣告合約成為上半年廣告天后。而在日劇及電影都吃香的木村拓哉，以及在廣告界人氣急升的細女光希，父女雙雙未能入榜。



2019上半年男藝人廣告合約排行榜

1.相葉雅紀、三文治人（9份合約）

2.櫻井翔、竹內涼真、出川哲朗、二宮和也（8份合約）

3. 新田真劍佑、岩田剛典、遠藤憲一、香川照之、香取慎吾、草彅剛、神木隆之介、齋藤工、鈴木亮平、DAIGO、田中圭、長友佑都、賀來賢人、西島秀俊、濱田岳、松岡修造、松重豐、松本潤（7份合約）



2019上半年女藝人廣告合約排行榜

1.渡邊直美（13份合約）

2.廣瀨鈴（12份合約）

3.有村架純（11份合約）

4.綾瀨遙、齋藤飛鳥、白石麻衣、清野菜名（10份合約）

5.川榮李奈、土屋太鳯、松岡茉優、吉田羊（9份合約）

6.蘆田愛菜、桐谷美玲、高畑充希、中村杏、濱邊美波、深田恭子、吉岡里帆、Rola（8份合約）

7.新垣結衣、上戶彩、北川景子、木村文乃、中條彩未、Matsuko（7份合約）