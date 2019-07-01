十指緊扣捧愛駒！郭富城再拖方媛入馬場

藝人郭富城（城城）的愛駒「舞士精神」今日出賽，城城與太太方媛約下午一時許現身沙田馬場捧愛駒場。兩人十指緊扣現身，並大方停下來讓記者拍照，兩人均戴上黑超，襯到絕！城城身穿西裝，方媛則穿上黑色連身裙，誕下細女兩個多月的她已火速回復纖瘦身形。問到城城有沒有信心拉頭馬？他笑言：「要問練馬師。」至於有否投注支持？他就搖頭並說：「我係嚟支持佢。」再問有否帶兩名囡囡到場？他笑着搖頭。提到日前他們一家被網民捕獲出海玩，問他是否十分開心，他說：「開心。」問到方媛有否投注時，她未有回答，由身邊的城城經理人幫腔代答：「佢都係跟住城城。」其後，城城與方媛及一眾人落沙圈，城城跟騎師擁抱為對方打氣，並有講有笑，心情輕鬆，城城更成為馬迷的集郵對象，他都來者不拒。而最後「舞士精神」奪得第二名，「舞士精神」獲202,400元獎金，馬主郭富城收14萬元。



另外，城城兼星級排舞師黃國榮（Sunny Wong）也有現身，他稱特別來捧城城的愛駒場，並會落注支持。至於BOP天堂鳥的成員葉灝基（Gordon）亦出現馬場，他透露經常到馬場，今日與家人同來，問到會否下注城城的愛駒？他笑言：「第三場吖嘛！一定會買，買少少啦！買獨贏。」



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