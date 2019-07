回復單身Coldplay主音傳音樂節激吻Dua Lipa

美國女星桂莉芙白德露(Gwyneth Paltrow)前夫、42歲英國樂隊Coldplay主音Chris Martin早前與29歲美國女星狄高達莊遜(Dakota Johnson)分手,有傳他已經找到新歡,是形象性感的23歲英國新人女歌手Dua Lipa,兩人被目擊在英國Glastonbury音樂節酒吧激吻!



知情者透露,Chris於Glastonbury一見到Dua Lipa留意到自己,立即上前搭訕,整晚黏住對方。Dua Lipa似乎很享受被Chris纏繞,還向他介紹家人。每當Dua Lipa落單,Chris便不住調情,到兩人走到酒吧時,Chris便把握機會與Dua Lipa親熱,交換口水。不過暫時兩人都是享受單身,「玩玩吓」,未認真起來。



Chris發言人否認傳聞,指兩人只是朋友,沒有接吻。他們在音樂節在同一區域中,身邊有大班其他朋友。



音樂節最後一天澳洲天后Kylie Minogue表演,Chris客串與她合唱《Can’t Get You Out Of My Head》,令現場粉絲驚喜。