回復單身Coldplay主音傳音樂節激吻Dua Lipa

美國女星桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）前夫、42歲英國樂隊Coldplay主音Chris Martin早前與29歲美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）分手，有傳他已經找到新歡，是形象性感的23歲英國新人女歌手Dua Lipa，兩人被目擊在英國Glastonbury音樂節酒吧激吻！



知情者透露，Chris於Glastonbury一見到Dua Lipa留意到自己，立即上前搭訕，整晚黏住對方。Dua Lipa似乎很享受被Chris纏繞，還向他介紹家人。每當Dua Lipa落單，Chris便不住調情，到兩人走到酒吧時，Chris便把握機會與Dua Lipa親熱，交換口水。不過暫時兩人都是享受單身，「玩玩吓」，未認真起來。



Chris發言人否認傳聞，指兩人只是朋友，沒有接吻。他們在音樂節在同一區域中，身邊有大班其他朋友。



音樂節最後一天澳洲天后Kylie Minogue表演，Chris客串與她合唱《Can’t Get You Out Of My Head》，令現場粉絲驚喜。