反告前夫　朴煥熙自爆曾被Vasco施暴

曾在韓國神劇《太陽的後裔》中飾演靚女護士的28歲女星朴煥熙，在21歲時與比她大10年的Hip-Hop歌手Vasco於2011年奉子成婚，但二人結婚僅僅1年多便因宗教及價值觀不同的原因宣布離婚，而最近朴煥熙在直播中指男方父母不讓她見兒子，並在節目中鬧爆前夫及其家人，Vasco便在上周五表示已忍無可忍，向水原地方檢察廳控告朴煥熙誹謗及損害名譽，指朴煥熙當年放棄兒子的親權及養育權，其後沒有履行每月支付90萬韓圜贍養費的承諾，而5年間都沒有來見過兒子，近年才在他們的要求下重新與兒子見面。



而朴煥熙今日就透過代表律師表示會反告Vasco損害名譽，代表律師指朴煥熙對Vasco的指控表示震驚和憤怒，並指當年因為Vasco對她的施暴及辱罵令她度過了不快的婚姻生活，她曾向Vasco的父親訴苦，卻被對方扯頭髮，在Vasco的家中受到不當的待遇，她其後開始與Vasco分居，在母親的家及朋友的家居住，期間受到嚴重的壓力，而在分居期間曾有過短暫時間的外遇，因為被Vasco發現而向對方寫了悔過書，而對方就利用此來作為要求離婚的條件，令親權與養育權都歸於前夫。



對於被指一直沒有與兒子見面，朴煥熙就本來定了於每月第二及第四個星期的周六早上10點至周日晚上6點可以陪兒子過兩日一夜，但對方卻沒有遵守承諾讓她每月見兒子兩次，過了不到一年，Vasco的父母就叫她不要再去找兒子，而Vasco更改了電話號碼，令她沒法聯絡上Vasco，沒法與兒子見面。朴煥熙又指她在4年間的純收入是負數，所以沒有能力支付贍養費，直至拍《太陽的後裔》後才開始有收入，她當時亦重新開始支付贍養費，而當時她曾多次希望對方諒解，希望對方與她與兒子見面，但Vasco一家人就要求她付清未支付的贍養費，拒絕讓她見兒子。