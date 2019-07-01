《好日子》劇透：齊珈誤會仟寶楊沖同居

第六集(07/01)

萬碩（張達倫飾）與萬基（黃智賢飾）互訴心底話，不勝唏噓。萬水（古明華飾）識破慧晶（陳煒飾）的身份，當晚有人往村校搗亂。億章（李國麟飾）帶慧晶找萬水理論，萬水當眾揭穿慧晶冒認他人。萬基原是村校乒乓球隊教練，慧晶要趕他離去；萬基本欲申辯，卻被母親何淑秋（李楓飾）帶走。慧晶的車遭人放蛇，幸得萬碩幫忙捉蛇，並陪她往報警。仟寶（翟威廉飾）、齊珈（簡淑兒飾）、楊沖（余思霆飾）與豎佳（朱敏瀚飾）外出吃飯，齊珈見仟寶對楊沖關懷照顧，感不是味兒。楊沖發現父親楊志忠有外遇，還育有私生子；仟寶碰巧得知此事，他安慰楊沖，被齊珈看到……



第七集(07/02)

齊珈約仟寶坐摩天輪，打算向他表白，但仟寶突然因事離去。齊珈跟蹤仟寶至某單位，誤會他與楊沖同居。齊珈喝醉後帶姐姐齊瑂（王綺琴飾）到單位，意外揭發志忠的婚外情。楊沖埋怨齊珈，跟她絕交。志忠虧空公款，億章帶齊瑂與麒麟隊隊員往教訓志忠……齊瑂將酒樓的生意交還億章打理，並向億章與萬碩作出控訴。億章要萬碩打理其生意，父子再起衝突。慧晶發現萬基偷偷回校教學生打球，揚言要往警署報警，揭發往事。萬基往通知萬碩，怎料遇上麗冰（蘇恩磁飾）……



第八集(07/03)

萬基擔心被警察帶返警署問話，難以入眠……慧晶發現曾有多個未接來電，及後她與神秘人通話，神秘人聲稱當年之事並非萬基所為。慧晶返回事發涼亭，憶起她與萬碩曾遭萬水欺負，萬基向萬水報復，因而被判進少年勞教所的往事。仟寶被迫替上司揹黑鍋，齊珈為他痛罵上司，反被仟寶責備；齊珈此時終向仟寶表白。租借億章農地的有機耕作團體不再續約，豎佳決意接手打理。慧晶與老師崔志華帶乒乓隊參加比賽，慧晶發現萬基暗中到場……



第九集(07/04)

慧晶對萬基態度改變，原來她曾到萬基的古董店，發現……慧晶曾被老師問及有關萬基的傳聞，慧晶為萬基澄清，還讓他重當校隊教練。億章特意掘硯給齊瑂吃，萬碩故意將硯吃光，並約齊瑂翌日同往掘硯。他們在海灘遇上億章、豎佳，萬碩趁機讓齊瑂明白億章對她的心意……慧晶懷疑萬基當年替萬碩頂罪，暗中展開調查。豎佳接手打理種生機，齊珈來替仟寶採摘番茄讓他拜祭亡母，運送途中卻生意外令番茄被毀。齊珈欲掩飾此事，遭仟寶識穿……



第十集(07/05)

楊沖拜祭祖父後偶遇仟寶，他們遇上橫蠻夫婦；仟寶一再忍讓，終作出反擊。仟寶向楊沖道出身世，原來其生父患有精神病。萬碩曾因經驗不足而售出假古董，現被買家索償；萬碩得悉此事，轉帳二百萬予他解困……豎佳欠交田租，收到億章發出的追款律師信。露娜（車婉婉飾）疑有身孕，億章夫婦因而揭露萬碩不想再生小孩，父子再起爭執。老師們向萬基埋怨慧晶，稱她只顧打理與人合資的教育中心，無心處理校務。慧晶要安慰剛有祖母離世的學生，她卻……



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

