《白色強人》劇透：唐明蘇怡復合

第十六集(07/01)

仲學（姜大偉飾）正式向逸滔（郭晉安飾）提出起訴，逸滔停職，由唐明（馬國明飾）暫代明成北副院長。靄寧（張曦雯飾）不滿，向父親請辭。逸滔答應為內地富商曹洋施手術，但要他交換條件……一名傷者被貨櫃車撞傷危殆，需即時進行修補心臟撕裂手術。手術前仲學往找唐明，竟着他在競選院長前避免節外生枝，讓逸滔大做文章，唐明、洛雯（李佳芯飾）堅持維護病人權益為先。洛雯（李佳芯飾）、懷德（何廣沛飾）分別擔任手術主刀，唐明、書婷（馮盈盈飾）當副手協助，四人有驚無險完成挑戰。手術過後，洛雯身體出現異樣……



第十七集(07/02)

大批傳媒在明成北守候，曹洋不滿其手術消息外洩。逸滔於曹洋清醒下開腦，臨床決定要盡量清除腦內癌細胞，學祈為可能出現的後遺症擔憂。國棟以銘章的前途威脅他支持逸滔當院長，仲學終明白大勢已去，明成北院長遴選會議前夕，仲學向唐明、湛琛分析形勢……靄寧試探逸滔，如他當選院長，仲學與明成北的去向。洛雯鼓勵蘇怡與唐明復合，還承認喜歡唐明，蘇怡感訝異。銘章宣布逸滔自動當選明成北院長之際，唐明陣營卻推舉新的人選。



第十八集(07/03)

唐明、湛琛（蔣志光飾）在會議推舉洛雯出任明成北院長，眾人震驚，洛雯卻於此時表明無意參選。逸滔正式接任明成北院長，唐明則擔任副院長，醫改方案亦逐步明朗化。唐明的隊友於比賽途中吐血昏迷；眾人都沒有處理內臟異位的經驗，唐明於手術前加緊練習，秉光亦主動提出當副刀。靄寧陪同逸滔出席醫改方案晚會，逸滔演講期間，電機房發生意外，一名工人被重型機器壓傷，導致嚴重腦出血，要即時釋放顱內壓。靄寧決定於毫無醫療裝備下，作出搶救……



第十九集(07/04)

唐明、蘇怡復合，洛雯、靄寧戥蘇怡高興。逸滔試圖再勸服仲學幫忙，以爭取更多立法會議員支持醫改方案，惟不得要領。靄寧接受內部聆訊，會前國棟揚言要靄寧受罰。銘章在聆訊上咄咄逼人，靄寧百口莫辯。逸滔趕到，並聲稱傷者家屬已撤銷對靄寧的控訴，銘章不悅。赤柱監獄囚犯劉東企圖自殺，送往明成北搶救，逸滔、唐明隱覺不妥。未幾，劉東在羈留病房擊傷懲教人員，並挾持懷德逃走；二人在停車場糾纏，劉東突然暈倒，唐明此時趕至。



第二十集(07/05)

劉東與重傷的懲教人員均搶救無效，逸滔斥責學祈欠果斷，錯失救人的黃金機會。仲學態度軟化，國棟更有把握游說榮業轉向支持醫改方案，但榮業拒向權力低頭，且對仲學失去初衷感驚訝。唐明無意間看到洛雯的藥物，暗中着懷德查證……秉光的太太遇劫，她與賊人糾纏之際跌倒，頭部重創引致昏迷危殆；逸滔因要趕往與特首開會，手術改由學祈操刀。秉光苦苦哀求逸滔執刀，逸滔思前想後，終於改變主意。另方面，賊人疑因愧疚跳樓輕生……



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