1分鐘彩蛋！《愛回家》惡搞復仇者聯盟

近期Hit爆的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》多次高居三線劇最高收視寶座，劇中多條人物線都甚受歡迎，但最近劇情似乎愈來愈大暴走，加入很多幻想及離奇情節，有觀眾表示夠過癮，但亦有人覺得頂唔順。



剛剛播出一集，就大玩全球熱爆電影《復仇者聯盟》，預告片中熊家上下化身「報仇者」英雄，令人好奇究竟又有何暴走劇情！



不過，原來整集故事是圍繞熊家眾人未有時間入場睇戲，於是出盡方法避免被劇透，他們Cosplay一幕只出現在最後彩蛋中。劉丹化身鐵甲奇俠、「紅藥水」呂慧儀扮黑寡婦、「龔燁」張景淳扮雷神、「紅衫魚」蘇韻姿扮Captain Marvel、「金城安」周嘉洛扮美國隊長、「朱凌凌」吳偉豪扮鷹眼、單立文扮變形俠醫、湯盈盈扮Gamora，最入戲是變大了的單立文不停咆哮，最後劉丹說出電影金句：「報仇者集結！」相當搞笑！不過，惡搞場面只得不足一分鐘，未知觀眾又是否收貨？



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