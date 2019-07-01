J.Arie見到「夢中情人」失控又攬又咀

歌手J.Arie在社交網分享逾300件精品，由14歲開始對動畫「反斗奇兵」人物翠絲一見鍾情，14年年花費達數萬，不斷搜購翠絲的物品，將香閨變「翠絲屋」。她表示跟翠絲除樣貎相似外，性格都接近：「都係好癲、好熱情、好有活力，同埋成日都咁Hyper。」她記得有次到香港的主翠絲屋題樂園見真人扮的翠絲時，失控到如遇夢中情人一樣，對明知是陌生人照又攬又咀，把歌手的身份拋諸腦後。至於為何愛上翠絲？她說其「紅娘」是中學的男老師：「因為佢每逢我生日、端午節，甚至任何節目，都會靜雞雞塞個翠絲落我櫃桶度送畀我。」



她又謂多年來有個心願是成為全世界最多翠絲產品的收藏家：「我會不斷咁儲落去，或者幾十年後，我啲翠絲就會變成價值連城，到時我要開個展覽。」更定下目標，將來結婚後會在家中設一個大櫃擺放所有珍藏品，再承傳給兒女們把其珍藏發揚光大。

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